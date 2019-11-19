МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером пытается расти к доллару и евро, несмотря на негативный внешний фон.

Пик налогового периода в конце этой — начале следующей недели поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск снижался на 4 копейки до 63,78 рубля, курс евро — на 2 копейки до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль вечером пытается расти к доллару и евро, опираясь на возрастающий спрос на рублевые активы со стороны экспортеров, готовящихся к пику налогового периода ноября в конце этой — начале следующей недели.

К 25 ноября ожидается перечисление с бюджет банками НДПИ в объеме 450 миллиардов рублей, НДС на 192 миллиарда и акцизов на 116 миллиардов, оценил Роман Наумов из BCS Global Markets. Всего же в ноябре объем перечислений в бюджет может составить 1,355 миллиарда рублей, оценил он.

Кроме того, минфин России на безлимитном аукционе 20 ноября предложит облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24020. Это также поддерживает спрос на рубли.

При этом основные американские фондовые индексы вечером в основном снижаются – в пределах 0,4%. Инвесторы настороженно следят за новостями по торговым отношениям США и Китая.

Нефтяные котировки, не сумев закрепиться выше 63 долларов за баррель в ходе недавнего роста, второй день корректируются вниз, теряя 2,1% до 61,11 доллара за баррель сорта Brent. Это мешает рублю расти более уверенно.

В итоге доллар и евро снижаются вечером к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду курс останется в боковом диапазоне 63,8-64,3 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ может оказать курсу рубля косвенную поддержку – российский долговой рынок, по всей видимости, не готов к существенной коррекции вниз и сохраняет шансы на продолжение умеренного роста", — добавил он.

Российская валюта второй день игнорирует снижение котировок нефти, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар продолжает торговаться ниже 64 рублей. "Быкам" пока не хватает сил для его преодоления, что открыло бы им дорогу к уровню 65 рублей. В этой связи более вероятным выглядит отступление американской валюты в район 63,5 рубля", — оценил он.

В ближайшей перспективе для доллара остается актуальным коридор 63,5-64,5 рубля, для евро – диапазон 70-71,5 рубля, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.