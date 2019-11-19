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МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, планирует в долгосрочной перспективе консолидировать компанию "Агро-Белогорье", заявил гендиректор "Русагро" Максим Басов.

"Русагро" в августе сообщила о приобретении 22,5% в производителе свинины "Агро-Белогорье". "У нас есть долгосрочное желание консолидировать эту компанию, через слияние или приобретение", — сказал Басов в ходе телефонной конференции. По его словам, группа уже начала переговоры с собственниками "Агро-Белогорье".

Сроков возможной сделки он не назвал. "Мы не ожидаем, что сделка с акциями "Агро-Белогорье" состоится в ближайшем будущем. Мы останемся миноритарным акционером", — добавил топ-менеджер. По его словам, "Русагро" продолжит налаживать диалог с компанией и искать возможности для синергии.

Басов также сообщил, что сумма сделки по приобретению 22,5% в "Агро-Белогорье" составила 8,5 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.