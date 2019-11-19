МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, планирует в текущем году произвести порядка 1 миллиона тонн сахара из свеклы нового урожая, сообщил гендиректор "Русагро" Максим Басов.

"Мы ожидаем, что в этом году в текущем сезоне наша компания произведет порядка 1 миллиона тонн сахара", — сказал Басов в ходе телефонной конференции. При этом, по его словам, российская сахарная отрасль в настоящий момент находится в кризисе. Так, из-за благоприятной погоды и улучшения технологий Россия получит высокий урожай сахарной свеклы, содержание сахара в которой тоже высокое.

"Сейчас сложно сказать, каким будет производство сахара, но, скорее всего, оно достигнет 7 миллионов тонн — это абсолютный рекорд в истории России. В результате цены на сахар сейчас очень низкие, думаю, даже ниже себестоимости вертикально интегрированных сахарных производителей. Возможно, Россия — регион с самыми низкими ценами на сахар в мире", — указал топ-менеджер.

Он отметил, что экспорт сахара из России начал увеличиваться, месячный объем поставок из страны оценивается в 80-100 тысяч тонн. Кроме того, в последние три дня несколько выросли цены на товар.

"Но ожидания по предложению очень высокие, сейчас наблюдается сезонное перенасыщение рынка. Сахарные заводы в России, скорее всего, будут работать до конца января, что означает, что давление на рынок сохранится, поскольку у заводов ограничены мощности по хранению таких больших объемов. Мы ожидаем, что цены на сахар продолжат оставаться низкими в течение ближайших нескольких месяцев", — сказал Басов.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.