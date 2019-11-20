ВАШИНГТОН, 20 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшие фондовые индексы США на закрытии торгов во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, ставшую результатом рыночной волатильности и неопределённости, свидетельствуют данные торгов.

С одной стороны, инвесторы настороженно следят за новостями по торговым отношениям США и Китая, а с другой — отыгрывают внутреннюю статистику США, которая оказалась слабее ожиданий.

По состоянию на 16.03 по Нью-Йорку (0.03 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,37% — до 27933,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,24% — до 8570,660 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, достигнув отметки 3123,08 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. В понедельник рынки были обеспокоены сообщением, что Китай пессимистично настроен в отношении достижения соглашения с США. Однако затем США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei, что несколько разрядило обстановку.

Инвесторы также смотрят на статистику из США, оказавшуюся слабее прогнозов. Количество новых домов в стране в октябре увеличилось на 3,8% и составило 1,314 миллиона вместо ожидавшихся 1,32 миллиона.