МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в среду утром в преддверии выхода протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, трейдеры также следят за ситуацией вокруг торговли между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару опускался до 1,1073 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 108,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,53 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 97,89 пункта.

В среду вечером трейдеры ожидают публикацию протокола заседания ФРС США, которое состоялось в конце октября. Инвесторы надеются получить больше подсказок по дальнейшим планам регулятора по ставке после трех снижений подряд — в июле, сентябре и октябре. По данным CME Group, аналитики почти единогласно ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%, лишь менее 1% ожидают снижение показателя на 25 базисных пунктов.

Ситуация вокруг торговых отношений США и Китая также продолжает оставаться в центре внимания рынков. Так, во вторник американский президент Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение.

Кроме того, позднее сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем власти Китая выразили протест. Спрос на иену, которая традиционно выступает в роли более надёжного актива, несколько вырос на сохранении торговых рисков.

"На рынках настроение слабого ухода от риска. Тон несколько осторожный, а сообщения по торговым переговорам смешанные", — цитирует агентство Рейтер мнение валютного аналитика Westpac FX Имре Спейзера (Imre Spiezer).