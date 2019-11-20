МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba может привлечь до 12,9 миллиарда долларов в ходе первичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга, сообщили агентству Рейтер источники, знакомые с ситуацией.

"Alibaba выручит до 12,9 миллиарда долларов в результате размещения акций в Гонконге и собирается установить цену на акции в 176 гонконгских долларов за акцию (около 22,5 доллара США)", — сообщает агентство.

По установленной стоимости акции компания может привлечь не менее 88 миллиардов гонконгских долларов (11,3 миллиарда долларов США), а в случае применения опциона доразмещения – до 12,9 миллиарда долларов, сообщили три источника. Один из них отметил, что финальная цена может быть установлена на уровне 176 гонконгских долларов уже в среду.

На прошлой неделе Alibaba получила одобрение на листинг от Гонконгской фондовой биржи и начала процесс размещения. Тогда цена предложения составляла 188 гонконгских долларов за акцию (около 24 долларов США). Компания сообщала, что окончательная стоимость предложения будет определена 20 ноября. СМИ оценивали объем размещения в 13,4 миллиарда долларов, а первоначальная оценка составляла около 20 миллиардов долларов.

В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов в результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.