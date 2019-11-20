МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций открылся в минусе на негативе с зарубежных фондовых площадок и дешевеющей нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск теряет 0,3% — до 2933 пунктов, долларовый индекс РТС — 0,4%, до 1446 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона теряют до 1,2%, в том числе японский Nikkei 225 — 0,6%, Shanghai SE Composite Index — 0,8%.

Цена нефти падает на 0,2% — до 60,77 доллара за баррель по марке Brent.