События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 ноября
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,5 млн барр
|5,954 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (октябрь)
|-5,2%
|-9,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-124,8 млрд йен
|17,3 млрд йен (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по процентой ставке
|4,2%
|4,15% (факт)
|10:00
|EUR
|Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (октябрь)
|0,1%
|-0,2% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (3кв2019)
|-0,5%
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,0%
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|1,9%
|1,9%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|0,3%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,219 млн барр
|1,062 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,229 млн барр
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|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|0,7%
|1%
|16:00 мск
|RUB
|Уровень безработицы (октябрь)
|4,5%
|4,6%
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|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|16:30 мск (13:30 лнд, 08:30 Eastern Time /ET/)
|RUB
|QIWI — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа ТКС /Тинькофф-Банк/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20191120/830573037.html