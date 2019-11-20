МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду демонстрируют серьёзное снижение на фоне новых опасений за торговые отношения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,85%, до 7261,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5875,14 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,81%, до 13114,61 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов по-прежнему находятся торговые взаимоотношения США и Китая. Стороны продолжают вести переговоры о предварительном соглашении, которое могло бы помочь предотвратить увеличение взаимных пошлин, охватывающих годовой импорт на миллиарды долларов.

Главный инвестиционный стратег Lombard Odier Сальман Ахмед (Salman Ahmed), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что "обеим сторонам необходимо подписать соглашение — (президент США Дональд — ред.) Трамп не может позволить себе рецессию из-за его переизбрания в следующем году, а экономика Китая тем временем заметно замедляется".

При этом накануне Трамп заявил, что готов к дальнейшему повышению тарифов на китайский экспорт, если соглашение не будет достигнуто, а сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе. Резолюция добавила инвесторам беспокойства по поводу перспектив Китая и США на разрешение "торговой войны", которая подрывает состояние двух крупнейших экономик мира.

Акции британского ритейлера Kingfisher тем временем упали на 8% на данных о том, как его квартальные продажи снизились на 15%.