МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне из-за непростых отношений между США и Китаем.

Приближение налогового периода и переход рынка нефти к росту помогли рублю частично восстановить позиции после утреннего большего снижения.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.23 мск повышался на 18 копеек, до 64,0 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 70,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне снижения аппетита к риску на мировых рынках. Основные западноевропейские фондовые индексы днем снижаются на 0,6-1,3%, американские — на 0,3-0,5%. В центре внимания мировых инвесторов по-прежнему находятся торговые взаимоотношения США и Китая. Стороны продолжают вести переговоры о предварительном соглашении, которое могло бы помочь предотвратить увеличение взаимных пошлин, охватывающих годовой импорт на миллиарды долларов.

Вчера Сенат США единогласно принял законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, призванный поддержать протестующих и предостеречь Китай от насильственного подавления демонстраций. Реакция китайской стороны была предсказуемо негативной, Пекин пригрозил ответными мерами, а правительство Гонконга выразило "крайнее сожаление", заявив, что законопроект негативно повлияет на отношения между США и Гонконгом.

Дальнейшая эскалация конфликта и силовое подавление демонстраций может стать фактором, существенно осложняющим и без того непростой переговорный процесс, считает считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Нефтяные котировки после нескольких дней снижения корректируются вверх, прибавляя 0,8%, до 61,37 доллара за баррель сорта Brent. Это отчасти компенсировало утренние потери рубля.

Определенную поддержку оказали и результаты безлимитного аукциона Минфина России, который в среду разместил ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением в июле 2022 года на 31,1 миллиарда рублей при спросе в 61 миллиард.

В итоге доллар и евро повышаются днем к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Инвесторы сегодня бегут от риска, доллар возобновил глобальное укрепление, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Рубль в этих условиях не смог продемонстрировать самостоятельной динамики и снижается вместе с большинством валют ЕМ. Если противоречия между Китаем и США будут и далее накаляться, то позитивный эффект от налогового периода может не компенсировать российской валюте давление внешнего фона. До прояснения ситуации курс, вероятно, останется в диапазоне 64-65 рублей за доллар", — оценил он.

Поскольку рублевый долговой рынок практически не реагирует на отрицательный внешний фон и консолидируется вблизи максимумов, снижение рубля пока можно расценивать как локальное, говорит Олег Кочетков из МТС Банка. "Мы ориентируемся на торговые диапазоны 63,80-64,40 рубля за доллар и 70,30-71,30 рубля за евро", — добавил он.