МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок к вечеру среды снижается на фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков в условиях роста политических рисков.

При этом переход днем рынка нефти к росту несколько поддерживает стоимость российских активов.

К 17.22 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, до 2926 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1440 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕГО НЕГАТИВА

Российский фондовый рынок отыгрывает ухудшение внешней конъюнктуры и общее падение аппетита к риску на мировых площадках.

Основные западноевропейские биржевые индексы опускаются в пределах 0,9%, американские фондовые фьючерсы — на 0,3-0,4%.

В центре внимания мировых инвесторов по-прежнему находятся торговые взаимоотношения США и Китая. Стороны продолжают вести переговоры о предварительном соглашении, которое могло бы помочь предотвратить увеличение взаимных пошлин, охватывающих годовой импорт на миллиарды долларов.

Но накануне сенат США единогласно принял законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, призванный поддержать протестующих и предостеречь Китай от насильственного подавления демонстраций. Реакция китайской стороны была предсказуемо негативной, Пекин пригрозил ответными мерами, а правительство Гонконга выразило "крайнее сожаление", заявив, что законопроект негативно повлияет на отношения между США и Гонконгом.

Нефтяные котировки после нескольких дней снижения и утренней просадки корректируются вверх, прибавляя 0,8%, до 61,4 доллара за баррель сорта Brent. Это отчасти поддерживает стоимость российских акций и помогло им отойти от минимумов дня.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Особенно дешевеют бумаги "Аэрофлота", на 1,5%, на фоне заявления вице-премьера РФ Максима Акимова о том, что предложения о приватизации крупнейшей российской авиакомпании пока не обсуждались и говорить об этом преждевременно.

Также дешевеют акции "Распадской" (-1,2%), "Яндекса" (-1,1%), "Роснефти" (-1%).

Акции "Газпрома" подскакивали сегодня почти на 3% на заявлении зампреда правления компании Фамила Садыгова о том, что "Газпром" планирует продать оставшиеся казначейские акции в ближайшее время в зависимости от ситуации на рынке, но без спешки.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, и у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира.

Однако во второй половине сессии цены акций "Газпрома" скорректировались вниз и сейчас торгуются вместе с рынком, дешевея на 0,5%.

С другой стороны, дорожают бумаги Qiwi (+3,1%) на фоне данных о том, что ее скорректированная чистая прибыль по МСФО в третьем квартале увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 2 миллиарда рублей, при этом совет директоров компании одобрил дивиденды в 0,28 доллара на акцию по итогам этого квартала. Кроме того, Qiwi соответственным образом увеличила прогноз чистой прибыли и выручки по итогам всего года.

Заметно дорожают также акции "Мосбиржи" (+3,2%), "Башнефти" (+0,8% "обычка" и +2% префы), а также "Детского мира" (+0,6%) – на фоне заявлений главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что интерес к покупке доли в компании в ходе SPO проявляют иностранные инвесторы, в том числе — китайские и ближневосточные фонды.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок акций останется сегодня под давлением пессимистических настроений на мировых рынках, полагает Джон Волш из Альфа-банка.

"Ситуацию на рынках усугубляет отсутствие ясности по поводу торговой сделки и негативная реакция Китая на одобрение сенатом США законопроекта "О правах человека и демократии в Гонконге". Пока инвесторы, судя по всему, будут уходить в "тихие гавани", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС пока отступили от минимумов дня и продолжают движение между ближайшими поддержками и сопротивлениями (2900-2950 и 1430-1455 пунктов соответственно), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Тем не менее и она настроена пессимистично. "На данный момент мировой негатив на отечественных площадках нивелируется корпоративными историями, но в целом продажи на зарубежных рынках предупреждают о рисках развития снижения в том числе на биржах РФ", — заключает эксперт.