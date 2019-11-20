МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в среду на повышении рисков эскалации торгового конфликта с Китаем, к которому примешиваются политические противоречия, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.35 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,15%, до 27891 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 8550,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 3115,8 пункта.

Трейдеры по-прежнему следят за течением внешнеторгового конфликта США и Китая. Надежды на скорое заключение хотя бы частичного торгового соглашения ослабли после того, как накануне американский президент Дональд Трамп допустил возможность повышения импортных тарифов в том случае, если соглашение не будет подписано.

Напряжение усиливает тот факт, что во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест.

"Наибольшее беспокойство (с точки зрения рынков) вызывают действие сената относительно Гонконга. Китаю, очевидно, не нужно было иностранное вмешательство. Это, действительно, негативный фактор для сегодняшних рынков", — отметил партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы также ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором рынки надеются получить подсказки о планах регулятора относительно учётной ставки после трех ее снижений подряд.