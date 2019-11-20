МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет к евро и иене в преддверии публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18,44 мск курс доллара к иене рос до 108,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,53 иены, курс евро к доллару снижался до 1,1071 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 97,92 пункта.

Инвесторы ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором рынки надеются получить подсказки о планах регулятора относительно учётной ставки после трех ее снижений подряд. По данным CME Group, большинство инвесторов ожидает сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 10-11 декабря.

Неделей ранее глава регулятора Джером Пауэлл сообщал, что экономика США не нуждается в таких дополнительных стимулах, как отрицательная ставка. При этом он отметил, что ФРС готова рассмотреть вопрос о снижении ставки в случае необходимости.

"Они пытались сделать что-то похожее на ястребиное снижение и это должно отразиться в протоколе", — отметил аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Трейдеры также продолжают следить за развитием внешнеторговых отношений США и Китая. Оптимизм инвесторов немного ослаб после заявления американского президента Дональда Трампа о готовности повысить импортные тарифы, если сделка не будет подписана.