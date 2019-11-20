МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в преддверии публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,85 доллара, или на 0,4%, до 1468,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро — на 0,35%, до 17,058 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают выхода протокола октябрьского заседания ФРС США позднее в среду. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике ФРС после третьего подряд снижения ставки в октябре. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает, что регулятор прервет череду снижений и сохранит ставку на текущей отметке в 1,5-1,75%. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, так как это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках металла.

На настроении инвесторов также продолжает сказываться неопределенность в торговых взаимоотношениях США и Китая. Во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. При этом в выходные Китай провёл телефонные переговоры с США, которые китайская сторона назвала конструктивными.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, многие инвесторы по-прежнему считают, что соглашение между сторонами будет подписано.

"Я думаю, что перед нами краткосрочная заминка, а не серьезная проблема, которая может сорвать процесс. Законопроект все еще должен быть подписан (президентом США Дональдом — ред.) Трампом, так что есть большая вероятность, что он будет использовать его в качестве рычага давления на Китай", — приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Lombard Odier Сальмана Ахмеда (Salman Ahmed).