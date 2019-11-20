МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии торгов показал умеренное снижение по основным индексам на фоне роста стоимости нефти марки Brent в район 62 долларов за баррель, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,18% — до 2936,47 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1448,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.23 мск рос на 4 копейки – до 63,86 рубля, курс евро снижался на 0,5 копейки, до 70,68 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent продолжил восходящую динамику и к текущему моменту растет на 2,69% — до 62,55 доллара за баррель.

"Поводом для ухудшения внешних настроений в который раз выступает новостной фон, связанный с торговыми отношениями между Штатами и КНР. Дональд Трамп накануне снова публично угрожал Пекину повышением пошлин, если сделка не будет заключена. Очевидно, не в пользу улучшения диалога играет и закон о демократии и правах человека в Гонконге, принятый вчера Конгрессом США", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

В ходе торгов основные индексы несли ощутимые потери на фоне негатива на зарубежных площадках. Однако усиление роста цен на нефть в район 62 долларов за баррель после публикации данных по запасам энергоносителей от минэнерго США смогло несколько сгладить пессимистичный настрой инвесторов.

Европейские биржи преимущественно снизились в пределах 0,18-0,8%, биржевые индексы США также снижаются и к текущему моменту теряют до 0,25%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" подскакивали сегодня почти на 3% на заявлении зампреда правления компании Фамила Садыгова о том, что "Газпром" планирует продать оставшиеся казначейские акции в ближайшее время в зависимости от ситуации на рынке, но без спешки.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, и у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира.

Однако во второй половине сессии цены акций "Газпрома" сократили рост и закрыли торги нулевой динамикой, оставшись на уровне закрытия вторника.

В лидерах роста – акции Московской биржи (2,66%), "МРСК Центра и Приволжья" (2,01%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 1,39%, обыкновенные акции – на 1,09%), префы "Башнефти" (0,96%), акции "Полюса" (0,82%), а также акции ЛСР (0,39%), ПИКа (0,36%) и префы "Сургутнефтегаза" (0,32%).

Также среди лидеров падения – акции ТГК-1 (-2,04%), "Аэрофлота" (-1,79%), "Распадской" (-1,61%), ФСК "ЕЭС" (-1,54%), депозитарные расписки "Эн+ Групп" (-1,38%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,28%), обыкновенные акции "Россетей" (1,19%), акции ТМК (-1,11%).

ПРОГНОЗЫ

В четверг при отсутствии четких позитивных сигналов российский рынок может показать неоднородную динамику, считает Бахтин из "БКС Премьер".

"В четверг, помимо информации со стороны американо-китайских торговых переговоров и развития ситуации в Гонконге, стоит обратить на публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Кроме того, в этот день в США будут опубликованы недельные данные по изменению числа первичных заявок на получение пособий по безработице, а также продажам на вторичном рынке жилья в октябре. В России "Ленэнерго" и "Фосагро" представят квартальные финансовые отчетности", — напоминает он.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2925-2955 пунктов.

"Рынок показывает устойчивость, не желая так просто расставаться с восходящим трендом. Тем не менее риски развития снижения еще не потеряли актуальности. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2900-2960 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".