МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы в среду завершили торги снижением на росте политического напряжения в отношениях США и Китая, которое может отразиться на развитии торгового конфликта сторон, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,84%, до 7261,99 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 5894,03 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,46%, до 13160,17 пункта.

Надежды трейдеров на скорее заключение хотя бы частичного торгового соглашения США и КНР ослабли после того, как американский сенат принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, что вызвало негативную реакцию Китая.

При этом накануне американский президент Дональд Трамп допустил возможность повышения импортных тарифов в том случае, если соглашение не будет подписано, что также оказало давление на рынки.

"Сделки пока нет… есть весомая причина, по которой подписание соглашения может даже не состояться. Обе стороны стремятся обнадежить рынки, но если они не решили вопрос о пошлинах и еще ряд других, то у них, в любом случае, это не получится", — сказал агентству Рейтер старший портфельный менеджер Globalt Investments Том Мартин (Tom Martin).