МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Совет директоров "Ростелекома" одобрил предоставление "дочке" оператора — ООО "Центр Хранения Данных" (бренд "РТК-ЦОД") — займа на сумму не более 21 миллиарда рублей для покупки оператора дата-центров ООО "ДатаЛайн" (бренд DataLine), говорится в материалах "Ростелекома".

Отмечается, что заем предоставляется сроком на 1 год под 8,25% годовых. Помимо покупки DataLine, целью займа является также снижение долговой нагрузки ООО "ДатаЛайн". В материалах также указывается, что номинальная стоимость 100% ООО "ДатаЛайн" составляет 257,51 миллиона рублей. Стоимость сделки не указана, отмечается, что она определена на основании отчета независимого оценщика.

Ранее в среду сообщалось, что совет директоров одобрил приобретение его дочерним ООО "Центр Хранения Данных" 100% ООО "ДатаЛайн" — второго в РФ игрока рынка центров обработки данных. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку весной.

Выручка компании "ДатаЛайн" в 2018 году составила 5,3 миллиарда рублей. "Ростелеком" отмечал, что приобретение "ДатаЛайна" увеличит общую мощность коммерческих дата-центров группы "Ростелеком" до 11,5 тысячи стойко-мест, что обеспечит существенную долю на рынке коммерческих ЦОД, который по состоянию на конец 2019 года оценивается (по данным "IKS Консалтинг") примерно в 42 тысячи стойко-мест.

Ранее в среду президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил журналистам, что после приобретения "ДатаЛайна" и интеграции его в "РТК-ЦОД" оператор планирует привлечь стратегического инвестора в свой бизнес по развитию дата-центров.