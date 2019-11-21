ВАШИНГТОН, 21 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду снижались из-за повышения рисков эскалации торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

На 16.07 по Нью-Йорку (0.07 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,40%, до 27821,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 8526, 734 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3107,08 пункта.

Трейдеры по-прежнему следят за развитием внешнеторгового конфликта США и Китая. Надежды на скорое заключение хотя бы частичного торгового соглашения ослабли после того, как во вторник американский президент Дональд Трамп допустил возможность повышения импортных тарифов, если соглашение не будет подписано.

Напряжение усиливает тот факт, что во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе. Власти Китая выразили протест.