МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Акции на гонконгской бирже упали более чем на 2% на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о правах человека и демократии в Гонконге.

Как свидетельствуют данные биржи, индекс Ханг Сенг понизился на 2,06 процента до 26,326 пункта.

Депутаты палаты представителей США в среду приняли законопроект, поддерживающий права человека и демократию в Гонконге, а также антиправительственных протестующих, сообщает агентство Франс Пресс. Теперь законопроект отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу. Трамп пока не заявлял, собирается ли он его подписывать.