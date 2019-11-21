МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Структура "Газпрома" <GAZP>"Газпром газораспределение" продаст 21 ноября на Московской бирже 850,6 миллиона акций материнской компании, что соответствует 3,59% ее капитала и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей, следует из материалов "Газпрома".

"ПАО "Газпром" было уведомлено, что АО "Газпром газораспределение" — подконтрольная ПАО "Газпром" компания заключило соглашение об организации размещения акций и брокерский договор с Газпромбанком для продажи 850 590 751 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром", — говорится в сообщении "Газпрома".

Уставный капитал "Газпрома" состоит из 23 миллиардов 673 миллионов 512 тысяч 900 обыкновенных акций. Таким образом, планируемый к продаже пакет составляет 3,59% уставного капитала.

Акции будут проданы на Московской бирже по единой цене. При этом продаже подлежит весь пакет акций. Прием заявок будет осуществляться 21 ноября с 10.00 до 17.00 по московскому времени. Как сообщила Мосбиржа, заключение сделок пройдет 22 ноября с 09.40 до 17.00 мск, продавцом, действующим по поручениям владельца, выступит Газпромбанк.

Исходя из стоимости акций "Газпрома" на момент закрытия торгов на Московской бирже в среду (248 рублей) этот пакет оценивается примерно в 210 миллиардов рублей.

Монетизацию всего пакета "квазиказначеек" размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. Уже в конце июля две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали его часть, а именно 2,93% акций компании, по 200,5 рубля за штуку, что соответствует стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей. Зампред правления компании Фамил Садыгов в среду анонсировал планы продать оставшиеся казначейские акции в ближайшее время в зависимости от ситуации на рынке.