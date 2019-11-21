МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии слегка снижается на внешнем негативе. Акции "Газпрома" растут против рынка на новостях о продаже казначейских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,05% — до 2935 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,07% — до 1447 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" при этом растут на 2,4% — до 254 рублей. Структура "Газпрома" "Газпром газораспределение" продаст 21 ноября на Московской бирже 850,6 миллиона акций материнской компании, что соответствует 3,59% ее капитала и по текущим котировкам оценивается примерно в 210 миллиардов рублей.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,4-0,5% из-за повышения рисков эскалации торгового конфликта Америки с Китаем. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются в пределах 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пределах 1,7%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – тоже на 0,5%.

Стоимость нефти утром снижается на 0,1% — до 62,35 доллара за баррель по марке Brent.