МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Альфа-банк в четверг открыл книгу заявок на доразмещение выпуска субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в апреле 2030 года, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир цены размещения составляет около 100,5% от номинала, что соответствует доходности 5,84% годовых. Организаторами выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.

Альфа-банк в октябре разместил субординированные еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов со ставкой купона в размере 5,95% годовых.