МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг демонстрируют снижение, инвесторы с пессимизмом следят за развитием торговых отношений США и КНР, а также за новостями компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,71%, до 7211,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 5863,39 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,42%, до 13101,73 пункта.

В центре внимание инвесторов по всему миру находится неопределенность в торговых отношениях США и Китая. На этой неделе отношения между странами обострились из-за Гонконга. Во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест, заявив, что это является вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела страны. Агентство Рейтер сообщило в четверг, что завершение первой фазы торговой сделки на фоне этого может быть отложено на следующий год.

Акции крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG упали более чем на 10% после того, как компания сообщила, что ее чистый убыток после налогообложения по итогам завершившегося 30 сентября 2018-2019 финансового года увеличился в 22 раза.

Цена на акции автоконцерна Fiat Chrysler падает на 3% после того, как американский автогигант General Motors подал иск, обвинив компанию в подкупе переговорщиков Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) для получения конкурентного преимущества.