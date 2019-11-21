МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышается к доллару и в меньшей степени – к евро фоне укрепления европейской валюты на форексе.

Приближение пика налогового периода ноября помогает рублю держаться в плюсе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск снижался на 12 копеек, до 63,77 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НАЛОГИ

Рубль днем повышается к доллару и евро на фоне роста спроса на рублевую ликвидность из-за продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода ноября.

К 25 ноября ожидается перечисление в бюджет НДПИ в объеме 450 миллиардов рублей, НДС на 192 миллиарда и акцизов на 116 миллиардов, оценил Роман Наумов из BCS Global Markets. Всего же в ноябре объем перечислений в бюджет может составить 1,355 триллиона рублей, оценил он.

Отток ликвидности из банковскои? системы РФ по бюджетному каналу в ближайшую неделю может превысить 1 триллион рублей, оценил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

При этом евро на форексе прибавляет в направлении 1,11 доллара, что сказывается на его динамике против рубля.

Общий спрос на рисковые активы подавлен. Основные западноевропейские биржевые индексы днем снижаются на 0,2-0,6%, американские фондовые фьючерсы – в пределах 0,1%. Инвесторы с пессимизмом следят за развитием торговых отношений США и КНР.

На этой неделе отношения между странами обострились из-за Гонконга. Во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест, заявив, что это является вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела страны.

Нефтяные котировки также остаются под давлением торговых рисков, теряя 0,4%, до 62,14 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро снижаются днем к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для выхода курса рубля из боковика необходимы новые факторы, считает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Сегодня мы ожидаем колебания курса в диапазоне 63,70-64,20 рубля за доллар и 70-71 рубля за евро", — оценил он.

Анализируя новостной поток, Евгений Кошелев из Росбанка отметил, что российский ЦБ продолжает смотреть в сторону смягчения процентной политики, хотя опции на заседание 13 декабря остаются открытыми. "Нашим базовым сценарием на сегодняшний день остается снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта", — добавил он.

До конца текущей недели подготовка к налоговым платежам не позволит доллару преодолеть отметку в 64 рубля, даже в случае усиления бегства от риска на глобальных площадках, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал". Однако ближе к концу месяца отечественная валюта лишится этой поддержки, и влияние внешних факторов станет более заметным, добавил он.