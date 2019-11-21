МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций.

Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.

К 14.57 мск рублевый индекс Мосбиржи повышался на 0,35%, до 2946 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1456 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок днем повышается по индексам, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру. Основные западноевропейские биржевые индексы днем снижаются на 0,1-0,6%, американские фондовые фьючерсы – в пределах 0,1%.

Инвесторы с пессимизмом следят за развитием торговых отношений США и КНР. На этой неделе отношения между странами обострились из-за Гонконга. Во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест, заявив, что это является вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела страны.

Нефтяные котировки также остаются под давлением торговых рисков, теряя 0,4% до 62,14 доллара за баррель сорта Brent.

"ГАЗПРОМ" ДЕЛАЕТ ИГРУ

Акции "Газпрома" (+4,2%) лидируют в росте на новостях о продаже структурой концерна — "Газпром газораспределение" — 850,6 миллиона акций материнской компании на Московской бирже.

При этом накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, и у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира.

Растут бумаги "Яндекса" (+1%), "Мосэнерго" (+0,8%), "Распадской" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%). Снижаются в цене бумаги X5 (-1,8%), "Полюса" (-1,6%), НЛМК (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись в район ближайших сопротивлений 2950 и 1455 пунктов, которые представляют собой верхние границы краткосрочных диапазонов, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Стоит учитывать, однако, что повышение российского рынка во многом было обеспечено ростом "тяжеловесных" акций "Газпрома", в связи с чем не отражает общего настроя, который остается коррекционным", — добавила она.

Уровни поддержки по индексу Мосбиржи по-прежнему расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов, оценил Сергей Дроздов из ГК "Финам". "Локальные поддержки по фьючерсу на индекс РТС находятся на отметках 143000 и 141000 пунктов, сопротивление – около 145000 пунктов", — добавил он.

Российский рынок акций будет испытывать давление на фоне ухода глобальных инвесторов от риска, полагает Джон Волш из Альфа-банка.

Надежды на заключение США и Китаем торговой сделки в этом году стремительно сходят на нет. Палата представителей США в среду одобрила два законопроекта, направленных на поддержку протестов в Гонконге, напомнив Китаю про демократию и права человека. Обмен репликами по этому поводу между Пекином и Вашингтоном не смягчил ситуации", — добавил он, говоря о главных текущих рисках для стоимости фондовых активов.