МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в четверг повышается к доллару и к евро на фоне возврата рынка нефти к росту, следует из данных торгов.

Приближение пика налогового периода также помогают рублю держаться в плюсе, несмотря на ослабление аппетита к риску на глобальных площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.54 мск снижался на 16 копеек, до 63,73 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 70,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НАЛОГИ И НЕФТЬ

Рубль вечером повышается к доллару и евро на фоне роста спроса на рублевую ликвидность из-за продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода ноября.

Общие выплаты в бюджет в ноябре превысят 1,3 триллиона рублей, оценивают эксперты. Пик этих платежей придется на конец текущей – начало следующей недели.

Общий спрос на рисковые активы остается подавленным. Основные западноевропейские биржевые индексы вечером снижаются на 0,3-0,8%, американские – на 0,4%. Инвесторы с пессимизмом следят за развитием торговых отношений США и КНР. На этой неделе отношения между странами обострились из-за Гонконга. Во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест, заявив, что это является вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела страны.

На этом фоне негатива рынкам добавило резкое ухудшение прогнозов ОЭСР по мировой торговле. Прогноз роста на текущий год понижен организацией по сравнению с майским на 0,9 процентного пункта – до 1,2%, на 2020 год — на 1,5 п.п., до 1,6%. ОЭСР отметила, что мировая торговля остается "исключительно слабой".

Нефтяные котировки после снижения на протяжение большей части торгов четверга вышли в плюс и прибавляют вечером 1,5%, до 63,31 доллара за баррель сорта Brent. Поддержка пришла от новостей о том, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

В итоге доллар и евро снижаются вечером к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу курс будет колебаться в диапазоне 63,8-64,3 рубля за доллар, оценивает ситуацию Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Торговые переговоры останутся основным фактором воздействия на большинство рисковых активов, включая российскую валюту. Заметим, что в ближайшие дни возвращение рынков в состояние эйфории видится нам не столь вероятным", — добавил он.

На фоне высокой вероятности дальнейшего снижения ставок ведущими центральными банками рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире с почти полным отсутствием бюджетных проблем, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".