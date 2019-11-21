МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара слабо меняется в сторону снижения к остальным основным мировым валютам на сохранении неопределенности в развитии торгового конфликта США и Китая — "валютные инвесторы реагируют на заголовки", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.00 мск курс доллара к иене уменьшается до 108,51 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,6 иены, курс евро к доллару растёт до 1,1075 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1072 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 97,89 пункта.

Напряжение на валютном рынке сохраняется из-за затянувшегося торгового конфликта США и Китая. Опасения инвесторов усилились после того, как сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге после нескольких месяцев протестов в регионе. В связи с этим власти Китая выразили протест. "Законопроекты, одобренные сенатом США относительно Гонконга, еще больше усугубляют проблемы в отношениях сторон", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега Bannockburn Global Forex Марка Чандлера (Marc Chandler).

В то же время, по данным СМИ, глава китайской делегации на всесторонних переговорах с США по экономическим вопросам Лю Хэ заявил, что настроен с "осторожным оптимизмом" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения с США. Лю также выразил уверенность в том, что первая фаза несмотря ни на что будет завершена.

"Доллар торгуется на низких отметках, так как валютные инвесторы реагируют на заголовки о торговой войне с Китаем — Китай сохраняет "осторожный оптимизм" относительно заключения первой фазы, а Пекин пригласил представителей США на личные переговоры", — приводит Рейтер также мнение валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne).

Проблемы взаимоотношений между этими двумя крупнейшими мировыми экономиками неизбежно сказываются уже и в глобальном масштабе. Так, прогноз роста мировой торговли по итогам текущего года понижен Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по сравнению с майскими ожиданиями на 0,9 процентного пункта, до 1,2%, а на 2020 год — на 1,5 пункта, до 1,6%. Организация также отметила, что мировая торговля остается "исключительно слабой".