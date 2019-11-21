МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам сессии четверга повысился по основным индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже его казначейских акций.

Внешний фон при этом к вечеру стал противоречивым: снижение зарубежных фондовых индексов компенсировалось растущей нефтью.

В итоге рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,21%, до 2942,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1454,74 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ НА ПРОТИВОРЕЧИВОМ ФОНЕ

Российский фондовый рынок провел день в плюсе, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру. Основные западноевропейские биржевые индексы вечером снижаются на 0,2-0,6%, американские – на 0,3%.

Инвесторы во всём мире с пессимизмом продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Отношения между странами обострились из-за Гонконга. Во вторник сенат США единогласно принял законопроект "О защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест, заявив, что это вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела страны.

Негатива рынкам добавил релиз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Прогноз роста мировой торговли по итогам текущего года понижен организацией по сравнению с майским на 0,9 процентного пункта, до 1,2%, а на 2020 год — на 1,5 п.п., до 1,6%. ОЭСР отметила, что мировая торговля остается "исключительно слабой".

При этом нефтяные котировки после снижения на протяжение большей части торгов четверга вышли вечером в плюс и прибавляют сейчас около 1,5%, достигая 63,3 доллара за баррель сорта Brent. Поддержка пришла от новостей о том, что ОПЕК+ может на своём собрании в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

АКТИВНОСТЬ В "ГАЗПРОМЕ"

Акции "Газпрома" (+2,6%) лидировали в росте на новостях о продаже структурой концерна — компанией "Газпром газораспределение" — 850,6 миллиона акций материнской компании на Московской бирже. Продавец собрал предложения от покупателей на сумму в 237,75 миллиарда рублей. Дневной объем торгов акциями "Газпрома" также обновил максимум, подскочив почти до 57 миллиардов рублей.

Инвесторы и спекулянты также наверняка не забыли и о том, как накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, и у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира.

Заметно выросли в цене и бумаги "Яндекса" (+1,4%), "Мосэнерго" (+0,9%), "Распадской" (+2%), "Алросы" (+0,9%).

С другой стороны, в особенности снизились в цене бумаги "Детского мира" (-2,3%), НЛМК (-1,4%), "Полюса" (-3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аналитики в целом не ждут продолжения тенденции роста фондового рынка РФ вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре.

Значительного роста на мировых рынках ждать не стоит, после небольшого отскока под конец недели коррекция вниз может продолжиться, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

В пятницу при сохранении противоречивых внешних настроений часть инвесторов на российском рынке может зафиксировать прибыль в преддверии выходных, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер". "Событий в этот день ожидается немного, основной фокус внимания сохранится на теме мировой торговли. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на среду – 2920-2950 пунктов", — оценил он.

"Российский рынок акций будет поддерживать сильная динамика акций "Газпрома" в ожидании результатов SPO и скорого утверждения новой дивидендной политики. С большой вероятностью индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2925-2960 пунктов. Стабильность рубля обеспечит сопоставимую динамику и по индексу РТС — в диапазоне 1445-1465 пунктов", — оценил Костырко ближайшие перспективы рынка.

При пробое индексом РТС уровня сопротивления 1455 пунктов котировки могут достигнуть локального максимума в 1487 пунктов, в свою очередь оценил Иван Марков из ИК "Иволга капитал". "Индекс Мосбиржи при закреплении выше 2955 пунктов может показать новый исторический максимум, в противном случае индекс ждет снижение до 2890 пунктов", — заключает он.