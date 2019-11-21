МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы в четверг завершили торги умеренным снижением на фоне противоречивых новостей о перспективах развития торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,33%, до 7238,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5881,21 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,1%, до 13145,45 пункта.

В центре внимания инвесторов продолжает находиться торговый конфликт США и Китая. Трейдеры оценивают неоднозначные новости о течении конфликта. Так, с одной стороны, СМИ сообщили, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. С другой стороны, ранее отмечалось, что заключение первой части торгового соглашения между сторонами может быть отложено на следующий год.

Проблемы взаимоотношений между этими двумя крупнейшими мировыми экономиками неизбежно сказываются уже и в глобальном масштабе. Так, прогноз роста мировой торговли по итогам текущего года понижен Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по сравнению с майскими ожиданиями на 0,9 процентного пункта, до 1,2%, а на 2020 год — на 1,5 пункта, до 1,6%. Организация также отметила, что мировая торговля остается "исключительно слабой".