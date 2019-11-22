ВАШИНГТОН, 22 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие индексы США на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг закрылись в "красной зоне" из-за неопределенности вокруг торгового конфликта США и Китая, который может привести к ухудшению ситуации во всей мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По состоянию на 16.01 (00.01 мск) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,20%, до 27765,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 8506,211 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 3103,41 пункта.

На индексы влияет вышедший ранее в четверг прогноз ОЭСР. Мировая торговля остается "исключительно слабой", говорится в релизе организации. В итоге ее прогноз на 2019 год понижен по сравнению с майским на 0,9 процентного пункта — теперь организация ожидает рост мировой торговли по итогам текущего года всего на 1,2%, а оценка 2020 года ухудшена еще сильнее — на 1,5 пункта, до 1,6%.

На эту оценку неизбежно повлияла торговая война между Китаем и США, к которой приковано внимание инвесторов в последние месяцы. Ранее в четверг СМИ сообщали, что в этом году торговое соглашение между США и Китаем, которое могло бы частично снять взаимные претензии сторон, маловероятно из-за возникшей политической напряженности в отношениях между двумя странами.

Причина опасений в том, что на днях сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем, власти Китая выразили протест. Трейдеры ожидают, что политическая напряженность может оказать негативное влияние на течение торгового конфликта США и Китая.