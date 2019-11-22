МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Цена размещения акций "Газпрома" его дочерней компанией "Газпром газораспределение" установлена на уровне 220,72 рубля, следует из материалов "Газпрома".

Это соответствует дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду, перед размещением, и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.

"ПАО "Газпром" было уведомлено, что АО "Газпром газораспределение" – подконтрольная ПАО "Газпром" компания в результате приема заявок на покупку 850 590 751 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром"… установило цену продажи в размере 220 рублей 72 копейки за одну акцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, пакет акций компании мог быть продан примерно за 187,725 миллиарда рублей.

В четверг "Газпром газораспределение" разместило на Московской бирже 850,6 миллиона акций "Газпрома". В ходе размещения структура "Газпрома" получила 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей.