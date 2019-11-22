МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику к евро и иене в пятницу утром в отсутствие определенности в перспективах разрешения торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск курс доллара к иене рос до 108,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,63 иены, курс евро к доллару поднимался до 1,1063 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1057 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 97,95 пункта.

Трейдеры в пятницу воздерживаются от активных действий на валютном рынке, предпочитая сохранять осторожность из-за отсутствия ясности в перспективах заключения торгового соглашения между США и Китаем и повышении пошлин США на китайские товары.

Официальных заявлений США или Китая пока не поступает в то время, как СМИ ранее на текущей неделе сообщили, что Вашингтон может отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. С другой стороны, также по данным СМИ, заключение первой части торгового соглашения между сторонами может быть отложено на следующий год.

"Учитывая поток противоречивых новостей, рынок перестал строить догадки", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill). Эксперт считает, что рынки будут отыгрывать реальную картину происходящего, как только она прояснится.