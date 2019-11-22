МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 0,3% 0,4% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (ноябрь) 49,7 50,4 (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2019) -0,2% 0,1% (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2019) 0,3% 1% (факт)
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 50,7 50,9
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 52,9 53
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 42,1 42,9
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 51,6 52
11:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 45,9 46,4
12:00 EUR США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 50,6 50,9
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 52,2 52,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 49,6

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 50

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,2% 0,1%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,1% -0,1%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,3 51,5
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 50,9

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 50,6 51
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 85,9 86,1
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 95,7 95,7
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 674

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 806

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -28,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 424,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 267,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 39,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 10 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -40,8 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -19,7 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 26,3 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -57,7 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 28.10.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 5,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — реестр для ВОСА (16.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB НК РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 29.10.2019, в заочной форме, изменения в Устав НК)

 

 

 

 

 

 

 RUB Фосагро — СД (об отчётности по МСФО и финансовых результата за 9м2019, об итогах реализации приоритетных направлений деятельности ПАО и предприятий группы в 2019 и на 2020)

 

 

 

 