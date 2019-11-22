События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 ноября
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|0,3%
|0,4% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (ноябрь)
|49,7
|50,4 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|-0,2%
|0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2019)
|0,3%
|1% (факт)
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|50,7
|50,9
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,9
|53
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|42,1
|42,9
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|51,6
|52
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|45,9
|46,4
|12:00
|EUR
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|50,6
|50,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,2
|52,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|49,6
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|50
|
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,2%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|-0,1%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,3
|51,5
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|50,9
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|50,6
|51
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|85,9
|86,1
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|95,7
|95,7
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|674
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|806
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-28,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|424,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|267,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|39,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|10 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-40,8 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-19,7 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26,3 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-57,7 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 28.10.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|5,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.12.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — реестр для ВОСА (16.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|НК РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 29.10.2019, в заочной форме, изменения в Устав НК)
|
|
|
|RUB
|Фосагро — СД (об отчётности по МСФО и финансовых результата за 9м2019, об итогах реализации приоритетных направлений деятельности ПАО и предприятий группы в 2019 и на 2020)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20191122/830587578.html