МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Весь пакет в 3,59% акций "Газпрома" продается одному покупателю за 187,742 миллиарда рублей, следует из информации на странице эмитента на сайте Московской биржи.

Согласно этой информации, на текущий момент в режиме переговорных сделок проводится одна сделка в количестве 850 590 751 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром" объемом 187,742 миллиарда рублей.

Как ранее сообщал "Газпром", цена размещения акций "Газпрома" его дочерней компанией "Газпром газораспределение" установлена на уровне 220,72 рубля.

К 11.37 мск акции "Газпрома" поднимаются на 0,83% относительно уровня закрытия торгов в четверг — до 256,45 рубля, при этом индекс Мосбиржи растет на 0,73%.