МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает на фоне высоких цен на нефть, следует из динамики торгов Московской биржи.

Однако рост ограничен негативной динамикой котировок "Газпрома", имеющего значительный вес в учете индексов.

Индекс Мосбиржи к 15.56 мск поднимался на 0,05% — до 2944,18 пункта, индекс РТС — на 0,15%, до 1456,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 5 копеек – до 63,67 рубля, курс евро — на 4 копейки — до 70,38 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,08% — до 63,92 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпрома" на старте торгов снизились на 0,5%, однако затем довольно быстро стали расти (максимально поднимались на 1,4% — до 257,72 рубля), несмотря на объявление компанией цены размещения бумаг в ходе SPO с существенным дисконтом к рынку.

Как ранее сообщалось, цена размещения акций "Газпрома" его дочерней компанией "Газпром газораспределение" была установлена на уровне 220,72 рубля. Относительно уровня на закрытии торгов в четверг (254,35 рубля за одну акцию) дисконт составил 13,3%.

Однако после сообщения о том, что весь пакет в 3,59% акций "Газпрома" продается одному покупателю за 187,742 миллиарда рублей, бумаги компании замедлили рост. Затем перешли к снижению после подтверждения "Газпромом", что его дочерняя компания завершила продажу 3,59% акций материнской компании в рамках SPO.

К текущему моменту акции "Газпрома" снижаются на 0,64%.

"Сегодняшний дисконт при продаже квазиказначейского пакета акций "Газпрома" аналогичен дисконту при прошлой продаже квазиказначейских бумаг компании. Важно также отметить, что весь пакет был продан одному инвестору, что свидетельствует в пользу оценок устойчивого стратегического спроса на данные бумаги", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс".

Акции "Детского мира" волатильны в пятницу на фоне SPO и меняют направление движения в ходе торгов.

АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) в рамках SPO "Детского мира" продают 23,7% акций ритейлера по цене 91 рубль за бумагу на общую сумму 15,925 миллиарда рублей, сообщила ранее в пятницу АФК. Дисконт к цене закрытия торгов в четверг (93 рубля) составил около 2%.

К текущему моменту акции "Детского мира" растут на 0,19% — до 93,18 рубля. При этом в ходе торгов пятницы они максимально снижались на 1,3% — до 91,8 рубля и подскакивали на 1,1% — до 93,96 рубля. Акции АФК "Система" поднимаются на 0,44% — до 16,066 рубля.

"Размещение акций было по цене 91 рубль. Изначально акции торговались близко к уровню вчерашнего закрытия и внутридневная динамика находится в рамках стандартной волатильности", — комментирует Борис Шерайзин, главный трейдер Сбербанка, выступившего глобальным соорганизатором и букраннером SPO "Детского мира".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции Московской биржи, поднимающиеся на 2,74% (уже подскакивали на 3,6%, до 106,35 рубля – максимума с июля 2018 года). Объем торгов акциями Мосбиржи составляет почти 13 миллиардов рублей.

В целом повышение в акциях Московской биржи проходит на достаточно высоких объемах – благоприятный для "быков" сигнал, указывающий на актуальность сохранения "длинных" позиций, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". "При этом, однако, стоит учитывать опасность коррекции бумаг с достигнутых вершин ближе к 101 рублю при неспособности закрепиться выше 105,5 рубля", — добавляет аналитик.

Также в лидерах роста – акции ОГК-2 (1,86%), депозитарные расписки "Эн+ Групп" (1,55%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (1,28%), депозитарные расписки X5 (1,13%), акции "Полюса" (1,11%) и акции ММК (1,02%).

Среди лидеров падения – депозитарные расписки "Русагро" (-1,83%), акции "Интер РАО" (-1,35%), "Распадской" (-1,34%), ТМК (-1,06%), и префы "Мечела" (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ

Настрой российского рынка остается умеренно оптимистичным, но сил и факторов для уверенного повышения пока не хватает, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

На американских биржах сейчас сильны "медведи", поэтому сравнительно высока вероятность снижения российского рынка до конца дня, считает Осин из "Фридом Финанс".

"Прогнозируем курс пары USD/RUB на закрытии в диапазоне 63,50–63,85, а индекс Мосбиржи — в пределах 2935–2960 пунктов. В то же время, тренды на сырьевых рынках и улучшение новостного фона в конце недели это признак того, что по итогам следующей пятидневки – возможно продолжение роста цен российских акций", — полагает он.