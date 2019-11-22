МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу примерно на 0,3% на возвращении оптимизма относительно развития торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.03 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,3%, до 27848,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 8527,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,26%, до 3111,76 пункта.

Инвесторы по-прежнему следят за развитием торговых отношений США и Китая. На рынках преобладают оптимистичные настроения, так как, по данным СМИ, американский президент Дональд Трамп заявил, что, вероятно, торговый договор с Китаем может быть скоро заключен.

Ранее СМИ также сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения.

"Не так вероятно, что соглашение будет подписано к концу текущего года, но, наверное, мы можем увидеть, что введение пошлин будет отложено", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов также обратили внимание на данные об индексе потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). По окончательной оценке показатель в ноябре увеличился до 96,8 пункта. Аналитики ожидали менее сильного роста показателя — до 95,7 пункта в месячном выражении.