МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок немного повысился по индексам в пятницу на фоне умеренного внешнего позитива.

Перед выходными игроки рынка предпочитали занимать выжидательные позиции.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,17%, до 2947,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05% до 1455,42 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ

Российский фондовый рынок вырос в конце недели, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых торговых площадок при удешевлении нефти.

Инвесторы воодушевлены возвращением оптимизма относительно развития торгового конфликта США и Китая.

По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп заявил, что, вероятно, торговый договор с Китаем может быть скоро заключен.

Ранее пресса также сообщала, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. А глава китайской делегации на торговых переговорах Лю Хэ выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения.

Основные западноевропейские биржевые индексы вечером повышаются на 0,2-1,4%, американские меняются разнонаправленно в пределах 0,25%.

Нефтяные котировки к вечеру ушли в минус (-1,3%, до 63,13 доллара за баррель). Рынок "черного золота" корректируется вниз после обновления двухмесячного максимума выше 64 долларов за баррель.

В лидерах роста цены сегодня оказались акции "Мосбиржи" (+2,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,9%), ПИКа (+1,5%), "Полюса" (+1,4%), НЛМК (+1,1%).

Снизились в цене бумаги "Распадской" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,5%), "Норникеля" (-1%), "Газпрома" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале будущей недели для российского рынка, как и для других emerging markets, определяющими будут новости относительно готовящейся первой части торгового договора между США и Китаем, плюс рынок в РФ может поддержать нефть, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Мы ожидаем, что наблюдаемая повышенная ценовая конъюнктура рынка нефти на фоне ожиданий скорого IPO Saudi Aramco и решения по продлению сделки ОПЕК+ в понедельник может оказать поддержку отечественному рынку. Прогнозный диапазон — 2940-2980 пунктов по индексу Мосбиржи", — поясняет он.

В то же время в отсутствие положительной динамики на внешних рынках основные российские фондовые индексы рискуют остаться в диапазонах 1410-1455 пунктов по РТС и 2890-2955 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Иван Марков из ИК "Иволга капитал".

В целом же российский рынок пока консолидируется в узком диапазоне 2920-2970 пунктов по индексу Мосбиржи, и пробой любого из этих уровней приведет к движению в выбранном направлении до конца следующей недели, оценил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".