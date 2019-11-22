МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги ростом на новостях о развитии торгового конфликта США и Китая, принесших сегодня позитив для всех мировых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,22%, до 7326,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5893,13 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,21%, до 13165,4 пункта.

Росту индексов способствовали новости о развитии торговых отношений США и Китая, которые по-прежнему находятся в центре внимания инвесторов. Ранее в пятницу СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп заявил, что, вероятно, торговый договор с Китаем может быть скоро заключен. Сообщение дало трейдерам надежду на возможность скорого разрешения затянувшегося конфликта между сторонами.

"Инвесторы помнят о важности соглашения для поддержания надежд на восстановление темпов роста мировой экономики в следующем году. Дальнейшая эскалация торговой войны может сдерживать темпы ее роста, что опять приведет к разговорам о рецессии в мировой экономике", — приводит агентство Рейтер слова аналитика рынка FXTM Ханя Таня (Han Tan).

Участники торгов также обращают внимание на вышедшие данные индекса деловой активности в еврозоне. Композитный индекс неожиданно понизился до 50,3 пункта, но индекс деловой активности в промышленности вырос до 46,6 пункта против уровня октября в 45,9 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в отчетном периоде также вырос в месячном выражении, до 49,2 пункта.

"Несмотря на небольшое снижение композитного индекса, PMI еврозоны можно отнести к показателям, свидетельствующим о том, что спад в мировой торговле и промпроизводстве становится меньше", — приводит агентство мнение экономиста Флориана Хензе (Florian Hense).