МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером умеренно снижается к доллару и по-прежнему стабилен к евро на фоне снижения европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,1 доллара.

Неопределённые внешние сигналы и приближение пика налогового периода не дают курсу рубля определенного импульса.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 21.50 мск повышается на 16 копеек, до 63,88 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 70,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Днём курс нацвалюты в целом находился в паритете по отношению к обеим составляющим бивалютной корзины ЦБ.

РУБЛЬ ИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Курс рубля демонстрировал разнонаправленные колебания в отсутствие определенных внешних сигналов.

Определенный оптимизм вызвали сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором заключении торгового договора с Китаем.

В то же время нефтяные котировки к вечеру ушли в минус (-0,8%, до 63,5 доллара за баррель). Рынок "черного золота" корректируется вниз после обновления двухмесячного максимума — выше 64 долларов за баррель.

В итоге доллар повышается вечером к рублю на 0,2%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти при этом колеблется чуть выше уровня 4 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завершающуюся неделю доллар провел в диапазоне 63,5–64 рубля, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Игроки проигнорировали восстановление рынка энергоносителей и приближение пика налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. В ближайшие сессии мы ожидаем сохранения долларом позиций в сложившемся коридоре. При этом с фундаментальной точки зрения рубль выглядит несколько переоцененным, а более адекватным для курса американской валюты видится диапазон 65–66 рублей", — добавил он.

В понедельник факторы влияния на курс рубля не испытают значительных перемен, также считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Постоянно меняющаяся риторика США и Китая об оценках своей близости к заключению промежуточной сделки остаётся основным фактором рыночной неопределённости. В то же время мы видим, что нефтяному активу удается вырваться из баланса последних месяцев – котировки пытаются закрепиться вблизи 64 долларов за баррель. В данных условиях рублёвая валюта может получить косвенную поддержку от повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Ожидаем движения курса доллара в начале следующей недели в диапазоне 63,8-64,3 рубля", — заключил он.