МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник в надежде на прогресс в торговых переговорах между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,35% — до 2895,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,8%, до 1594,6 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,76% — до 27062,53 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,73% — до 23282,39 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,07%, до 2124,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6732,3 пункта.

Трейдеры обратили внимание на комментарии советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

"Тот факт, что переговоры все еще продолжаются, является позитивным. В то же время рынки, похоже, немного устали от того, что идут постоянные позитивные комментарии со стороны официальных лиц США, а реальных признаков окончательного соглашения по-прежнему нет", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Westpac FX Роберта Ренни (Robert Rennie). Эксперт отметил, что прошло уже шесть недель с тех пор, как была достигнута принципиальная договоренность по первой части торговой сделки, но документы по-прежнему не подписаны.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией в Гонконге, где в воскресенье состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги. По данным СМИ, представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получают абсолютное большинство на данных выборах.