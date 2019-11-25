МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс иены снижается к доллару в понедельник утром после заявлений американской стороны по торговым отношениям с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс доллара к иене повышался до 108,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,64 иены, курс евро к доллару рос до 1,1023 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1021 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 98,26 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года. На этом фоне трейдеры отказываются от японской иены, которая традиционно считается более надежным активом.

"Рынки хватаются за любые позитивные моменты, которые есть в данный момент, и мы хотим сохранить этот импульс", — сказал агентству Рейтер стратег брокерской компании Pepperstone Шон Маклин (Sean MacLean).