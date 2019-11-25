МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Золото дешевеет в понедельник ввиду снижения спроса на надежные активы после новых заявлений США по торговым отношениям с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,9 доллара, или на 0,2% — до 1467,6 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,52% — до 17,058 доллара за унцию.

Трейдеры в понедельник отказываются от покупок золота и отдают предпочтение рисковым активам, о чем свидетельствует рост на рынках Азии. Поводом для такой динамики стали заявления США, согласно которым заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

"Торговый оптимизм способствует росту мировых рынков акций, а капитал уходит из безопасных в рисковые активы", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик рынка CMC Markets Маргарет Ян-Янь (Margaret Yang Yan).

Кроме того, давление на котировки золота оказывает укрепившейся в пятницу к мировым валютам курс доллара. Динамика американской валюты была связана со статистикой из США, согласно которой индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в ноябре, по окончательной оценке, увеличился до 96,8 пункта с октябрьской отметки в 95,5 пункта. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 95,7 пункта.