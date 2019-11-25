МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рубль повышается к доллару и евро в начале торговой сессии на фоне пика налоговых выплат в ноябре в РФ, когда экспортеры продают валюту для уплаты обязательных платежей в бюджет.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 8 копеек — до 63,79 рубля, курс евро — на 7 копеек — до 70,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3% — до 62,58 доллара за баррель по марке Brent.