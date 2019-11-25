МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет в начале торгов понедельника вслед за дорожающей нефтью; акции МТС обновили максимум с марта 2018 года на корпоративных новостях.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышался на 0,1% — до 2950 пунктов, долларовый индекс РТС – также на 0,1%, до 1457 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции МТС растут на 3,4%. С начала торгов акции уже обновили максимум с марта 2018 года, поднявшись до 318,55 рубля (+4,4%).

МТС в понедельник сообщил, что продает свое украинское подразделение структуре азербайджанской телеком-компании Bakcell за 734 миллиона долларов. Кроме того, совет директоров МТС рекомендовал специальные дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию (26,5 рубля на одну АДР). Реестр на получение дивидендов закрывается 10 января 2020 года.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 62,61 доллара за баррель сорта Brent.