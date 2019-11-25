МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (ноябрь) 91,5 92,5
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (ноябрь) 97,8 98
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (ноябрь) 94,6 95
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь) -1,2% 0,3%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — реестр для ВОСА (20.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB Ростелеком — реестр для ВОСА (18.12.2019, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — День инвестора и аналитика (новая стратегия развития бизнеса на 2020-2022) /Москва/

 

 

 

 
25-29.11 RUB Мечел — операционная и финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 