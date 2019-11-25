МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,66% — до 7375,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 5923,36 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,48%, до 13226,77 пункта.

Последние заявления американской стороны возродили на рынках надежды на скорое заключение торгового соглашения США и Китая.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

Акции LVMH дорожают на 2,09% после того, как компания сообщила о приобретении Tiffany за 16,2 миллиарда долларов.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии по индексу делового климата. Показатель в ноябре вырос до 95 пунктов, как и ожидали аналитики.