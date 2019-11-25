МОСКВА, 25 ноября — Dow Jones. Ранее в этом месяце Apple<AAPL> Inc. и Microsoft<MSFT> Corp. помогли индексу DJIA впервые превысить отметку 28000 пунктов. Это говорит о том, насколько большое влияние две крупнейшие компании США оказывают на ведущие фондовые индексы.

На фоне оптимизма относительно торгового соглашения США и Китая и сильного роста прибылей эти компании помогли вырасти технологическому сектору в целом, сражаясь за титул крупнейшей американской компании. Акции Apple выросли на 66% с начала года, опередив бумаги Microsoft и достигнув рыночной стоимости 1,16 трлн долларов. Рост выручки Apple от сервисного бизнеса и других продуктов, помимо iPhone, вызвал новую волну энтузиазма в отношении ее акций.

Но даже отстав от своего конкурента по рыночной капитализации, Microsoft все равно завершает хороший год: акции софтверного гиганта прибавили 47%, обеспечив ему рыночную стоимость в 1,14 трлн долларов. Сильные результаты облачного сегмента помогли базирующейся в Редмонде (Вашингтон) компании компенсировать замедление роста в других сферах.

С общей рыночной стоимостью более чем в 2,3 трлн долларов Apple и Microsoft теперь возвышаются над остальным рынком, обгоняя таких конкурентов, как Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.

О том, какое влияние приобрели эти две компании, свидетельствуют следующие факты.

Общая рыночная стоимость Apple и Microsoft теперь более чем в 2 раза превышает общую стоимость всего нефтегазового сектора S&P 500, который отстает от рынка на фоне стагнации цен на нефть и газ. Этот сектор, в который входят такие гиганты, как Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., снизился более чем на 9% за прошедший год. Инвесторы ожидают, что стабильные уровни добычи в США и остальном мире будут ограничивать рост в нефтегазовом секторе.

Кроме того, технологический дуэт превзошел по общей рыночной стоимости все компании индекса Russell 2000. С начала года этот индекс компаний с малой капитализацией прибавил 18%, а S&P 500 – 24%.

В сумме Apple и Microsoft крупнее, чем все 197 наиболее мелких компаний S&P 500, согласно Dow Jones Market Data. Они также обогнали по стоимости такие секторы индекса, как сектор потребительских товаров повседневного спроса, сектор материалов, сектор недвижимости и коммунально-энергетический сектор.

Недавно бумаги двух технологических гигантов обогнали акции таких конкурентов, как Amazon.com и Alphabet, которые отстали на фоне опасений насчет растущих расходов и ужесточения регулирования. Акции Amazon прибавили 16% с начала года, а Alphabet – 24%, в результате чего эта пара отстает от Apple и Microsoft по общей рыночной стоимости примерно на 250 млрд долларов или больше.

Несмотря на опасения насчет того, что бумаги Apple и Microsoft, возможно, выросли слишком сильно, они по-прежнему дешевле, чем акции таких конкурентов, как Amazon, исходя из показателей прибыли за прошедший год. Кроме того, акции Apple дешевле, чем технологический сектор в целом.

Бумаги Apple и Microsoft могут показать лучшую годовую динамику с 2009 года. При этом бумаги Microsoft могут завершить в плюсе уже 8-й год подряд, несмотря на снижение S&P 500 в 2015 и 2018 году.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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