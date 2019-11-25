МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы в понедельник растут на фоне позитива инвесторов вокруг торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.05 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растет на 0,44% — до 27999,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,91% — до 8597,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57% — до 3128,1 пункта.

На настроения инвесторов оказывают позитивное влияние последние новости о торговых взаимоотношениях США и КНР. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо, и он стремится к ее заключению. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

Кроме того, биржи поддерживаются корпоративными новостями. Акции американской ювелирной компании Tiffany дорожают на 5,7% после сообщения LVMH о приобретении компании за 16,2 миллиарда долларов. Котировки брокерской компании TD Ameritrade растут на 3,3%, после объявления о намерении Charles Schwab приобрести компанию за 26 миллиардов долларов. Бумаги Charles Schwab же в свою очередь дешевеют на 0,7%. Цены на акции интернет-аукциона eBay выросли на 1,3% после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что компания близка к продаже своего сервиса по продаже билетов и объявлений StubHub компании Viagogo примерно за 4 миллиарда долларов.

"У вас есть положительные новости по торговле, и у вас есть Schwab, покупающий TD Ameritrade, это все будет поддерживать рынок", — отметил старший инвестиционный стратег и портфельный менеджер Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик (Robert Pavlik), чье мнение приводит агентство Рейтер.