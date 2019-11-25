МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в понедельник вечером на фоне ожиданий подписания торгового соглашения между США и Китаем, что уменьшает спрос на "защитные" активы, к которым и относятся драгметаллы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,05 доллара, или на 0,28%, до 1466,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,31%, до 17,093 доллара за унцию.

Золото, как наиболее надежный актив во времена политической и экономической нестабильности, теряет свою привлекательность для инвесторов в понедельник на фоне ожиданий того, что Соединенные Штаты и Китай подпишут первую фазу торгового соглашения к концу года. Это подтолкнуло инвесторов к покупке более рисковых активов.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры о торговом соглашении с Китаем продвигаются хорошо. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части такого договора с Китаем все еще возможно к концу года.

"Кажется, что угроза перерастания конфликта в торговую войну с запретами и бойкотами на данный момент ушла с радаров", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке.