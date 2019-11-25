МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по индексу РТС на фоне ослабления рубля, при этом остался в плюсе по индексу Мосбиржи из-за роста аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,26% — до 2955,32 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1454,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск рос на 17 копеек – до 64,04 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 70,52 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,08% — до 62,42 доллара за баррель.

"На мировых фондовых площадках настроения остаются оптимистичными. США и Китай не оставляют попыток прийти к торговому компромиссу, что подбадривает "быков". Новостной фон пестрит сообщениями о "прогрессе" в переговорах, но конкретики все еще нет. Если поступит информация, отменяющая позитивные торговые сигналы, инвесторы начнут фиксацию прибыли. Пока же складывающаяся ситуация остается благоприятной для удержания "длинных" позиций по рискованным активам", — комментирует внешний фон Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В понедельник на российских биржах преобладали умеренно позитивные настроения. Причиной тому стал локальный подъем глобального риск-аппетита на фоне новых свидетельств приближения к заключению первой фазы торговой сделки, причем со стороны как США, так и Китая", — также отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ФСК ЕЭС выросли на 2,57% на дивидендных новостях.

Ранее в понедельник ФСК сообщила, что совет директоров компании в понедельник обсудит созыв внеочередного собрания акционеров и рекомендации по дивидендам за девять месяцев 2019 года.

На этом фоне выросли и бумаги основного акционера ФСК — "Россетей" (префы – на 1,16%, обыкновенные акции – на 2,17%).

Акции МТС к закрытию торгов выросли на 1,1%. В начале торгов акции обновили максимум с марта 2018 года, поднявшись до 318,55 рубля (+4,4%), отыгрывая корпоративный позитив.

МТС ранее в понедельник сообщила, что продает свое украинское подразделение структуре азербайджанской телеком-компании Bakcell за 734 миллиона долларов. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал специальные дивиденды по итогам первых трех кварталов года в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию (26,5 рубля на одну АДР).

Также в лидерах роста – акции "МРСК Волги" (3,39%), акции "Яндекса" (2,45%), НЛМК (2,41%), "Мосэнерго" (2,31%), "МРСК Центра и Приволжья" (2,24%), акции ПИКа (1,93%), "Северстали" (1,69%) и акции ММК (1,66%).

Среди лидеров падения – акции "Полюса" (-1,96%), депозитарные расписки "Руссагро" (-1,79%), префы "Транснефти" (-1,55%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,17%) и акции "Норникеля" (-0,76%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы российских бирж все увереннее чувствуют себя вблизи исторических максимумов. Почти всю прошлую неделю индексы… показывали очень умеренную положительную динамику на относительно высоких объемах. И хотя прежняя планка в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи так и не была взята, судя по оценкам российского рынка, по мультипликаторам, это лишь вопрос времени", — считает Дарья Желаннова из "Альфа-Капитала".

Во вторник основное внимание инвесторов продолжит фокусироваться на теме торговой сделки США и КНР, отмечает Дейнека из "БКС Премьер".

"В США выйдет важная статистика, среди которой выделим продажи новостроек за октябрь, а также индекс доверия потребителей США от Conference Board за ноябрь. В России "Лукойл", как ожидается, во вторник опубликует финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2019 года", — отмечает аналитик.

С его точки зрения, диапазон по индексу Мосбиржи на вторник составит 2950-2980 пунктов.